Simeone profeta, Morata a segno: l'Atletico torna a correre in vista Inter

MADRID (Spagna) - Grazie all'autogol di Rui Silva dopo soli otto minuti di gioco e alla rete di Alvaro Morata al 44' - 16' dopo che l'ex Juventus aveva fallito un calcio di rigore - l'Atletico Madrid liquida 2-1 il Betis Siviglia tra le mura amiche del Wanda Metropolitano e rafforza la propria quarta posizione nella classifica di Liga con 55 punti conquistati in 27 partite. Agli ospiti non basta William Carvalho al 62', subentrato a Rodri dopo l'intervallo. Per gli uomini di Simeone, al terzo risultato utile in campionato, prosegue la marcia di avvicinamento al ritorno degli ottavi di finale di Champions League, con l'obiettivo di ribaltare il ko subito dall'Inter di Inzaghi nel match d'andata al Giuseppe Meazza.