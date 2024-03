Poker del Real Madrid al Celta: Ancelotti resta a +7 sul Girona

Il Real Madrid passeggia in casa contro il Celta Vigo e mantiene a sette punti il distacco dal Girona secondo in classifica. Tutto facile per la squadra di Carletto Ancelotti che cala il poker agli ospiti: la rete del vantaggio arriva al 21° minuto grazie al solito Vinicius Jr . Dominio totale dei Blancos anche nel secondo tempo ma i gol arrivano solo negli ultimi dieci minuti di gara grazie alla doppia autorete di Guaita prima e di Dominguez. Chiude la vittoria madrilena il poker firmato dal turco Arda Guler .

Vincono Bilbao e Alaves

L'Athletic Bilbao si è imposto per 2-0 in trasferta in casa del Las Palmas, nel posticipo della 28/a giornata della Liga. Per i baschi a segno Guruzeta al 31' e autogol di Coco al 66'. In classifica l'Athletic è sempre quinto con 53 punti a -2 dall'Atletico Madrid nella lotta per un posto in Champions League. L'Alaves ha battuto per 1-0 il Rayo Vallecano: il gol decisivo porta la firma di Gorosabel al 44'. In classifica, l'Alaves sale a quota 32 punti a +10 sulla zona retrocessione dove rischia invece di rimanere invischiato il Rayo.

Tutto su Betis-Villarreal