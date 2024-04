Modric, la sua Dinamo Zagabria e "tutto il senso del mondo"

BARCELLONA - "Tutto il senso del mondo". Velimir Zajec non ha dubbi. Il presidente della Dinamo Zagabria ha addirittura comprato una pagina intera del quotidiano Marca per confermare che le porte del club croato resteranno sempre aperte per Luka Modric . Un messaggio semplice, ma inequivocabile: la maglia numero 10 con il nome del Pallone d'Oro 2018 e un hashtag: “Tutto il senso del mondo”, appunto.

Ancelotti: "Ha il diritto di decidere il suo futuro"

Non è un segreto, infatti, che il fuoriclasse del Real Madrid stia seriamente prendendo in considerazione la possibilità di abbandonare il Santiago Bernabéu alla fine della stagione in corso. Un anno difficile per Modric che ha perso la maglia da titolare, ma non la fiducia di Carlo Ancelotti: "Spero resti un anno ancora, si è guadagnato il diritto a decidere il suo futuro".

Al tecnico emiliano piacerebbe anche averlo al proprio fianco nel suo staff tecnico, ma il trentasettenne fantasista blanco è convinto di poter ancora essere utile sul terreno di gioco. E se capirà di non poterlo più essere a Madrid, potrebbe far partire altrove i titoli di coda. Sotto questo aspetto, il suo ritorno alla Dinamo Zagabria, il club in cui arrivò a 16 anni per vincere i primi sei titoli della sua straordinaria carriera, è sicuramente una delle ipotesi più credibili, sebbene le sirene saudite potrebbero distoglierlo dal ritorno nella sua Itaca.

Il no di Modric all'Al Alhy

Già la scorsa estate, infatti, l'Al Alhy mise sul piatto 80 milioni a stagione per provare a portarlo a Gedda, ma Luka, reduce da una stagione da titolare indiscutibile, decise di restare al Real. A questo punto, resta da capire, innanzitutto, se la stagione da panchinaro (di lusso, ma sempre panchinaro) lo abbia davvero convinto a lasciare Madrid. Solo dopo sapremo se il mediatico tentativo del presidente Zajec avrà sortito gli effetti desiderati.

E a proposito di carriere straordinarie, Andrés Iniesta di anni ne compirà presto 40 e, dalla sua, potrebbe aver deciso di mettere la parola fine alla propria avventura negli Emirati per tornare in Europa. Bisogna solo capire se Don Andrés abbia intenzione di calare il sipario all’Emirates Club (dopo aver salutato i giapponesi del Kobe) o se, invece, aggiungere un’ultima tappa europea al suo tour per regalare a tutti gli amanti del calcio una sua ultima esibizione.