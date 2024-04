Rudiger, confessioni intime: "Fino a 15 anni facevo la pipì a letto"

Antonio Rudiger è stato protagonista di un'intervista fuori dagli schemi a Carré: "Adoro intimidire gli avversari, mi dà una super sensazione. Non sono in campo per farmi amici". Il difensore del Real Madrid ha aggiunto: "Perché il Real Madrid dovrebbe vincere la Champions? Grazie alla sua grandezza. Bellingham è il giocatore più forte al mondo. Sergio Ramos, il miglior difensore. Dobbiamo rispettare le leggende come lui, Thiago Silva, Pepe. L'attaccante più forte? Ne dico due, CR7 e Aguero. Mbappé? Non è un centravanti puro, è un'ala. Ma può essere un problema molto spesso. Nessun giocatore mi ha mai fatto paura".