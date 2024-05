Lewandowski, cuore Dortmund: "Incrocio le dita". E l'annuncio a sorpresa sul futuro

"In finale tiferò per il Borussia Dortmund". L'ha detto Lewandowski e sin qui non potrebbe essere il contrario. L'attaccante, ora al Barcellona , ha vissuto anni importanti in giallonero (tra cui una finale di Champions a Wembley) prima di 'tradire' Reus e compagni e volare in Baviera per vestire la maglia del Bayern Monaco . Da un paio d'anni ha deciso di cambiare aria e volare in Spagna dove, è sempre stato in lotta per il titolo con il Real Madrid . Da qui anche la rivalità ai blancos e la speranza di non vederli sollevare la Champions: "A volte capitano cose inusuali".

Lewandowski, futuro e Mbappé-Real

Roberto Lewandowski ha parlato a Marca in vista della finale di Champions League del 1 giugno: "Ho giocato una finale a Wembley con il Dortmund. Ricordo la strada, l'atmosfera... Per Reus sarà l'ultima partita, potrebbe essere la sua eredità. Per il Borussia è la seconda finale e, anche se affronta il Real Madrid, a volte succedono cose che non succedono mai. Incrocio le dita per il Dortmund, ovviamente". L'attaccante ha poi proseguito parlando della prossima stagione e del possibile arrivo di Mbappé a Madrid: "Non è ancora ufficiale, ma sembra che tutte le strade portino lì. Paura? No, ovviamente è un giocatore incredibile e se andrà al Real Madrid, sarà una squadra molto forte. Ma la nostra mentalità deve essere che non importa quanto siano bravi i giocatori, se siamo una squadra e lavoriamo insieme, possiamo batterli. Dobbiamo essere pronti fin dalla prima partita e approfittare dei possibili loro momenti di assestamento iniziale. Non per prenderli, ma per essere davanti a loro. Come avevamo fatto due stagioni fa".

Lewandowski ha chiuso con le parole sul suo futuro, visto che negli ultimi mesi sono uscite voci di un interessamento dall'Arabia Saudita: "Ci sono un sacco di voci su molte cose, veramente ne ho sentite di tutti i tipi. La mia mente è solo quella di iniziare ed essere pronto con il Barcellona la prossima stagione, di fare un passo avanti nel nostro gioco. È quello che posso dire e quello che ho in testa".