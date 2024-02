"Non solo Lewandowski nel mirino: l'Arabia fa tremare il Barcellona"

Da un anno a questa parte il calcio Saudita è entrato con prepotenza all'interno del mercato Europeo. Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo nella Saudi Pro League c'è stato un effetto domino che nell'ultima estate ha portato diversi giocatori importanti a seguire la strada tracciata dal portoghese: Koulibaly, Benzema, Neymar, Mané, Milinkovic Savic e potremmo citarne tanti altri. L' Arabia Saudita, però, non ha nessuna intenzione di fermarsi perché nelle prossime finestre di calciomercato vuole portare altri top player alla corte delle varie squadre saudite per rendere ancor più comeptitivo il campionato. In questo dalla Spagna stanno circolando alcune voci che potrebbero spaventare il Barcellona .

Mercato Barcellona, l'Arabia Saudita vuole tre blaugrana

Il primo nome a esser stato messo in cima alla lista del mercato dall'Arabia Saudita è Raphinha. Il brasiliano è già stato cercato nelle scorse finestre di trasferimento ma ha sempre rifiutato per continuare a giocare per il Barcellona alla ricerca di trofei. La situazione, però, potrebbe essere cambiata perché ora l'esterno non sta trovando tantissimo spazio vista anche l'esplosione di Lamine Yamal. Il classe 2007 ha scalato le gerarchie a suon di prestazioni positive e questo potrebbe portare Raphinha a voler cambiare aria. Il Barcellona preferirebbe tenerlo, come riportato dal Mundo Deportivo, ma tutto dipenderà dal brasiliano che non è stato l'unico a finire sotto i riflettori arabi. Il primo sulla lista è stato quello di Roberto Lewandowski. Un profilo a cui l'Arabia Saudita ha sempre guardato per esperienza e soprattutto perché è un attaccante di fama mondiale in gradi di portare lustro al campionato.

L'agente del Polacco, Pino Zahavi ha ricevuto sulla sua scrivania un'offerta importantissima e con cifre molto alte, ma la società vorrebbe restasse per fare da chioccia a Vitor Roque. Secondo il quotidiano, in ogni caso, né lui e né sua moglie sembra intenzionati a lasciare Barcellona. A chiudere c'è stato un interessamento anche per Ter Stegen anche se la sua situazione è più particolare. Il portiere ha firmato un contratto con i blaugrana fino al 2028 e per lui al momento è difficile pensare di lasciare il club. Nessuna offerta formale è stata mandata all'estremo difensore, soltanto un forte interessamento ma per convincerlo servirebbe un'offerta contrattuale importante. Insomma l'Arabia Saudita, come hanno scritto dalla Spagna, è molto attenta a nuovi campioni da portare nel campionato e gli occhi sono stati messi in casa Barca.