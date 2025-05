Clasico senza senso, triplo Mbappé non basta al Real: poker Barcellona e Liga a un passo!

BARCELLONA (Spagna) - Il Barcellona dimentica la delusione in Champions League vincendo il Clasico con il Real Madrid e mettendo una seria ipoteca sulla vittoria nella Liga. Al Monjuic i blaugrana di Hansi Flick si impongono per 4-3 al termine di una partita incredibile, quasi quanto quella di San Siro contro l'Inter. Real avanti di due gol nel primo tempo con una doppietta di Mbappé al 5' e al 14', la rimonta del Barça sempre in una prima frazione pirotecnica con Eric Garcia al 19', Yamal al 32' e doppietta di Raphinha al 34' e al 45' (quest'ultimo protagonista di un'esultanza polemica, indicando la propria fasciatura al polso, con chiaro riferimento a Niko Mihic, ex medico del Real Madrid che ha insinuato come le bende e le polsiere utilizzate da molti calciatori blaugrana potrebbero rilasciare sostanze dopanti durante le partite). Nella ripresa ancora Mbappé accorcia le distanze al 70', ma non basta al Real per evitare la sconfitta. In classifica ora il Barcellona ha 82 punti, +7 sul Real Madrid a tre giornate dalla fine.