Barcellona, le bende ai polsi e i sospetti dell’ex medico Real: “Facile accesso alle vene…”

Le parole di Mihic

"Non so cosa stia succedendo, ma quello che voglio dire è che qualsiasi medico sa che se si desidera un accesso venoso più facile, bisogna trovarlo nelle mani e nei polsi - spiega -. Non capisco perché lo stiano facendo e che lo neghino. Che dicano ‘no', ma mostrami cosa stai facendo. Qual è il segreto? Non è per giocare a calciobalilla, vero?". Bendaggi, però, non utilizzati solo dai calciatori del Barcellona. Mihic non crede possa trattarsi di una moda: "Credo che un giocatore non indossi un equipaggiamento che mostra una lesione, a meno che non sia per porvi rimedio, non perché sia ​​più bello".