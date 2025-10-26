Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Real Madrid-Barcellona: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Liga

Al Bernabeu il Clasico del campionato spagnolo: una sfida sentita tra le prime due della classe
3 min
Real Madrid-BarcellonaLigaClasico
Real Madrid-Barcellona: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Liga © Getty Images

Fino a un paio di giorni fa era stata una settimana insolitamente calma, nonostante all’orizzonte ci fosse il primo Clásico della stagione. A rompere la quiete ci ha pensato Lamine Yamal che, come ricordato ieri, ha acceso le polemiche accusando il Real Madrid di “rubare e lamentarsi”. Dalla capitale le reazioni indignate non si sono fatte attendere, ma Joan Laporta non ha cercato di placare i toni. Al contrario, il presidente del Barcellona ha rilanciato: “Il nostro rivale ha creato un ambiente intorno al collettivo arbitrale che è totalmente fuori luogo. Con quello che fa la loro televisione, condizionano gli arbitri. È una strategia per vincere che non dovrebbe esserci, non dovrebbe essere permessa”. Più distaccato invece Xabi Alonso, che ha preferito non alimentare la polemica: “Preferisco non entrarci. Non possiamo dire la nostra su tutte le dichiarazioni che arrivano”. Il Clasico, insomma, è cominciato ben prima del fischio d’inizio e promette scintille, con Real e Barça separati da soli due punti in vetta alla Liga ed entrambe si presentano all'appuntamento dopo due vittorie in Champions: i blancos contro la Juventus (1-0) e i blaugrana più convincenti contro l'Olympiacos (6-1). 

Real Madrid-Barcellona, orario e dove vederla

La sfida tra Real Madrid e Barcellona c'è alle ore 16:15 al Santiago Bernabeu ed è visibile in chiaro su Italia 1, oppure in streaming su Dazn o sull'app, scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire il live match anche su Tuttosport.com. 

Le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Alvaro Cameras; Guler, Tchouameni, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Vinicius. All. Xabi Alonso

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsì, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Rashford; Ferran Torres. All. Flick

Arbitro: sig. Soto Grado

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere