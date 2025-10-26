Real Madrid-Barcellona: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Liga

Fino a un paio di giorni fa era stata una settimana insolitamente calma, nonostante all’orizzonte ci fosse il primo Clásico della stagione. A rompere la quiete ci ha pensato Lamine Yamal che, come ricordato ieri, ha acceso le polemiche accusando il Real Madrid di “rubare e lamentarsi”. Dalla capitale le reazioni indignate non si sono fatte attendere, ma Joan Laporta non ha cercato di placare i toni. Al contrario, il presidente del Barcellona ha rilanciato: “Il nostro rivale ha creato un ambiente intorno al collettivo arbitrale che è totalmente fuori luogo. Con quello che fa la loro televisione, condizionano gli arbitri. È una strategia per vincere che non dovrebbe esserci, non dovrebbe essere permessa”. Più distaccato invece Xabi Alonso, che ha preferito non alimentare la polemica: “Preferisco non entrarci. Non possiamo dire la nostra su tutte le dichiarazioni che arrivano”. Il Clasico, insomma, è cominciato ben prima del fischio d’inizio e promette scintille, con Real e Barça separati da soli due punti in vetta alla Liga ed entrambe si presentano all'appuntamento dopo due vittorie in Champions: i blancos contro la Juventus (1-0) e i blaugrana più convincenti contro l'Olympiacos (6-1).