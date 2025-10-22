La Juve vuole dimenticare il brutto ko di Como e ripartire dalla Champions per ritrovare certezze e stimoli. A Madrid, contro il Real , Tudor ha bisogno di ricevere una risposta dai suoi ragazzi. Il Santiago Bernabeu è uno stadio quasi impossibile da conquistare e infatti i Blancos non perdono davanti i prori tifosi dai quarti di finale della scorsa edizione contro l'Arsenal. Contro Mbappé e il talento immenso in tutti i reparti degli spagnoli serve una grande prova, vista anche l'assenza di Bremer, il fuoriclasse della difesa. Qualche mese fa al Mondiale per Club i bianconeri hanno avuto modo di conoscere le prime mosse di Xabi Alonso, che ha affinato nel corso dell'estate e in questo inizio di stagione. La sfida è complicata, ma resta sempre una classica del calcio Europeo e la Vecchia Signora non può scendere in campo intimorita.

21:16

Ancora Juve all'attacco

14' - Stavolta è Gatti a provarci con una conclusione da fuori: tiro secco, ma Courtois blocca in due tempi

21:15

Anche Huijsen allo stadio

Il difensore del Real ed ex Juve, assente per problemi fisici, è al Bernabeu ad assistere al match tra il suo presente e il suo passato, come testimoniato da una story su Instagram

21:12

Squillo McKennie

10' - Yildiz trova il centrocampista tra le linee, che si gira e calcia in porta: Courtois ci mette una pezza e devia in corner

21:09

Juve pericolosa

7' - Ripartenza bianconera: tacco di Vlahovic, Cambiaso allarga per Kalulu: il francese non serve McKennie a rimorchio, prova a imbeccare Vlahovic in area che però viene anticipato

21:02

INIZIA LA PARTITA

1' - Parte il match del Bernabeu tra Real Madrid e Juventus

20:56

Chiellini e la story Instagram di Locatelli

A Chiellini viene chiesto della story Instagram di Locatelli di oggi, che aveva postato la sua foto con la fascia da capitano: un messaggio per il fatto di non giocare? Il dirigente risponde: “Non l’avevo vista, non lo so, ma Manuel è il capitano e lo si è sia quando si gioca sia quando non si gioca. Il fatto che sia uscito per primo nel riscaldamento è un gesto importante: sicuramente avrebbe voluto giocare in questo stadio, ma il fatto che sia a disposizione della squadra anche da fuori è un gesto importante. Questi ragazzi hanno valori, Manuel lo sta dimostrando e lo ha dimostrato oggi. Percorso di crescita, di ricreare quelle basi solide”.

20:54

Real-Juve, parla Chiellini

Il dirigente bianconero a Prime: “Ho avuto la possibilità di vivere tante belle e brutte serate qui. La Juventus non può prescindere dall’atteggiamento che c’è stato in passato. Devono cercare di far parte della storia della Juventus, certi valori sono sempre rimasti per generazioni: qualcosa più che nei muri, viene tramandato. Questo gruppo ha quei valori, deve cercare di creare una base solida che gli permetta di gestire anche i momenti difficili che capitano nelle stagioni, come lo stiamo vivendo adesso, ma la volontà è quella. Giocare qui esula anche dalla dinamica del campionato, non è facile preparare 90’ col Real: ci sarà volontà di stare uniti, compatti, sarà una gara diversa da quelle che giochiamo in Italia. A parte provare a vincere la Juve deve avere l’obiettivo di dare risposte a sé stessa, un riscaldamento di ciò che sarà la prossima settimana in campionato. Non è giusto parlarne stasera, ma è anche un segnale da dare prima a tutti noi internamente, poi esternamente. Come si conserva il dna del club e chi lo può tramandare? La Juventus è cambiata, è cambiato il mondo negli ultimi 50 anni: io ho avuto la fortuna di avere persone che hanno tramandato certi valori, quando vedi un fiume che scorre con quei valori o li prendi e li fai propri, oppure… I giocatori hanno un grande cuore e sono pronti pian piano a prenderseli. Il gruppo sta crescendo a livello anagrafico, stanno superando difficoltà e facendo propri certi valori cercando di tornare a vincere nel più breve tempo possibile, che poi è l’obiettivo della Juventus”.

20:35

Tudor e la scelta di Yildiz capitano

Il tecnico ai microfoni di SkySport ha parlato così della scelta di assegnare la fascia di capitano (essendo Locatelli in panchina) al numero 10: "Un ragazzo che se lo merita, sono contento per lui" (QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI)

20:22

Montella su Guler e Yildiz

Vincenzo Montella, ct della Turchia, ha parlato a Prime Video di due dei fantasisti turchi in campo stasera, Yildiz e Guler: "Sono due talenti un po' diversi ma puri: i talenti son sempre meno, quando li intravedi giusto puntarci. Quando vedi ragazzi giovanissimi come loro li vedi sbocciare anche fisicamente, ancora non sono completi. Poi si vede che riescono a capire i momenti della partita, quando serve provare la giocata o mantenere il controllo del gioco. Similitudine Yildiz-Del Piero? Qualcosa c'è, già alla sua età ha segnato gol molto simili ad Alex, e anche contro lo stesso avversario quindi... Yildiz ala o qualcosa di diverso? Nel gioco di Tudor perfetto nel 3-4-2-1, sia 10 puro sia esterno come richiede il calcio moderno. Guler è abile, oltre che tecnicamente, a trovare la posizione in campo ed essere anche un finalizzatore: magari in futuro potrà essere un play a tutti gli effetti. Difficoltà che potrebbero incontrare i due? Penso le abbiano già superate in parte: Guler è stato un anno giocando pochissimo e non si è demoralizzato, Yildiz dopo l'exploit iniziale ha avuto una fase di adattamente e quest'anno è tornato a splendere diventando ancora più lucente di prima"