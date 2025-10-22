Tudor: “La mia richiesta alla Juve. Locatelli fuori? Come dico sempre…”

Atteggiamento e la giusta mentalità per affrontare il Real Madrid al Bernabeu : Tudor è stato chiaro nel pre partita e ha lavorato in questi giorni con i suoi ragazzi proprio su questo indirizzo: "Questa è la mia richiesta, venire qua da protagonisti, facendo quel che si può fare...". La Juventus è attesa da una sfida difficile in cui deve necessariamente dare risposte importanti dopo il ko di Como di pochi giorni fa. Una montagna da scalare difficile, ma non impossibile e proprio per questo il tecnico bianconero vuole vedere una squadra grintosa.

Tudor: "Venire qua con la voglia di essere protagonisti"

Prima della gara ha parlato Igor Tudor a Prime Video: "Voglio vedere la Juve uscire dal Bernabeu dopo aver fatto cosa? Bella domanda. Abbiamo fatto una riunione finita poco fa, serve venire con la mentalità di andare a vincere, poi ciò che succede succede. Questa è la mia richiesta, venire qua da protagonisti, facendo quel che si può fare: seguire il piano preparato, ma credere di farcela, non puoi venire con una mentalità diversa, poi l’avversario è di un certo livello e vedremo cosa ci dirà il campo".

Vlahovic e l'inserimento di Openda

Tudor poi continua: "Locatelli fuori per avere più intensità? Sono stati scelti questi, come dico sempre si gioca sempre in 16, le partite sono lunghe, ci sono due partite in una: vogliamo avere un po’ di dinamismo coi 3 che si buttano insieme a Dusan e insieme ai quinti. Non vogliamo avere un controllo passivo, poi vedremo come sarà: credo si possa fare bene. Vlahovic? Dusan giocatore di qualità, spesso quando ha giocato ha fatto gol. David ha fatto le ultime 3 di fila, ha fatto bene ma non gol. Poi c’è Luis (Openda ndr) che magari col campo aperto in 20-30 minuti può trovare spazi. Son tutti giocatori pronti, se non sono pronti qua non so quando saranno pronti…".