Perché la Juve deve tenere Tudor (e farà di tutto e di più per tenerlo)

TORINO - La dirigenza della Juventus, ieri pomeriggio, è stata colta di sorpresa dai toni della conferenza di Igor Tudor. Anche qualche contenuto è parso fuori fuoco, ma nessuno dei vertici bianconeri ha messo in agenda l'esonero del croato. Indipendentemente dal risultato di Madrid, ma anche delle partite contro Lazio e Udinese. La dirigenza, da Comolli in giù, non vuole mandare via il terzo allenatore in tre anni e non solo per le ovvie conseguenze economiche (pagare tre allenatori: Motta, Tudor e il sostituito), ma anche e soprattutto perché il segnale sarebbe pessimo e la discontinuità tecnica creerebbe ulteriori problemi. Specialmente se non si trovasse subito l'allenatore "definitivo" e si dovesse optare per un traghettatore da valutare a fine stagione, proiettando di nuovo il film horror della scorsa stagione. Certo, se la situazione dovesse precipitare e la squadra inanellasse una serie di sconfitte, la dirigenza avrebbe l'obbligo di riflettere sulla situazione, ma servono - appunto - scenari apocalittici.