L’Inter lo sognava, il Barça lo parcheggia: disastro Cancelo, autogol totale

Il sogno di tornare a Barcellona si è già trasformato in un incubo per l'ex Inter e Juve Joao Cancelo. L'esterno portoghese a gennaio ha deciso di lasciare l'Al Hilal di Inzaghi per diventare nuovamente un calciatore azulgrana, ma dopo un solo mese sembra essere finito già fuori dai piani di Hansi Flick. Cancelo nella parentesi di mercato invernale è diventato oggetto di desiderio di molti club europei, Inter in primis visto l'infortunio di Dumfries e la necessità di sostituire l'olandese sull'out di destra nello scacchiere di Cristian Chivu. Anche in questo caso sarebbe stato un ritorno, visto che Cancelo in Italia ha indossato anche la maglia nerazzurra oltre a quella bianconera, ma alla fine si è concluso tutto in un nulla di fatto.
"Cancelo è l'ultima delle riserve"
Così Cancelo ha preferito la Catalogna, dove aveva giocato in prestito nel 2023/2024, grazie anche al lavoro del suo agente Jorge Mendes, ma per ora il feeling con tecnico e ambiente non sembrano essere sbocciati. L'evidente distacco tra giocatore e Flick è emerso nel match perso contro il Girona, con la decisione di sostituire il titolare Baldé con Gerard Martin, di solito centrale difensivo ma adattato a terzino pur di non schierare Cancelo. Anche la stampa spagnola ha sottolineato la situazione con il quotidiano As che ha attaccato così il giocatore e la scelta della società di riportarlo al Barça: "Il primo vero acquisto sbagliato da Deco, Cancelo è l'ultima delle riserve".
"Non ha convinto nessuno"
Una dura critica spiegata nel dettaglio: "Se João Cancelo sarebbe dovuto essere un acquisto di impatto immediato nella sua seconda esperienza con il Barcellona, non sta soddisfacendo le aspettative: finora, le sue apparizioni non hanno convinto nessuno". A finire nel mirino non è solo il giocatore portoghese, ma anche il direttore sportivo Deco, connazionale del giocatore, e l'intera dirigenza azulgrana. In molti ritengono in fatti che l'operazione sia stata fatta soltanto per gli ottimi rapporti che ci sono tra Mendes, agente del calciatore, e i vertici del club. Flick dal mercato avrebbe voluto un nuovo difensore centrale, alla fine è arrivato Cancelo che però sembra già relegato ai margini. Chissà come sarebbe andata se fosse tornato a giocare in Serie A.