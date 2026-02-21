L’Inter lo sognava, il Barça lo parcheggia: disastro Cancelo, autogol totale

Il sogno di tornare a Barcellona si è già trasformato in un incubo per l'ex Inter e Juve Joao Cancelo . L'esterno portoghese a gennaio ha deciso di lasciare l'Al Hilal di Inzaghi per diventare nuovamente un calciatore azulgrana, ma dopo un solo mese sembra essere finito già fuori dai piani di Hansi Flick . Cancelo nella parentesi di mercato invernale è diventato oggetto di desiderio di molti club europei, Inter in primis visto l'infortunio di Dumfries e la necessità di sostituire l'olandese sull'out di destra nello scacchiere di Cristian Chivu . Anche in questo caso sarebbe stato un ritorno, visto che Cancelo in Italia ha indossato anche la maglia nerazzurra oltre a quella bianconera, ma alla fine si è concluso tutto in un nulla di fatto.

"Cancelo è l'ultima delle riserve"

Così Cancelo ha preferito la Catalogna, dove aveva giocato in prestito nel 2023/2024, grazie anche al lavoro del suo agente Jorge Mendes, ma per ora il feeling con tecnico e ambiente non sembrano essere sbocciati. L'evidente distacco tra giocatore e Flick è emerso nel match perso contro il Girona, con la decisione di sostituire il titolare Baldé con Gerard Martin, di solito centrale difensivo ma adattato a terzino pur di non schierare Cancelo. Anche la stampa spagnola ha sottolineato la situazione con il quotidiano As che ha attaccato così il giocatore e la scelta della società di riportarlo al Barça: "Il primo vero acquisto sbagliato da Deco, Cancelo è l'ultima delle riserve".

"Non ha convinto nessuno"

Una dura critica spiegata nel dettaglio: "Se João Cancelo sarebbe dovuto essere un acquisto di impatto immediato nella sua seconda esperienza con il Barcellona, ​​non sta soddisfacendo le aspettative: finora, le sue apparizioni non hanno convinto nessuno". A finire nel mirino non è solo il giocatore portoghese, ma anche il direttore sportivo Deco, connazionale del giocatore, e l'intera dirigenza azulgrana. In molti ritengono in fatti che l'operazione sia stata fatta soltanto per gli ottimi rapporti che ci sono tra Mendes, agente del calciatore, e i vertici del club. Flick dal mercato avrebbe voluto un nuovo difensore centrale, alla fine è arrivato Cancelo che però sembra già relegato ai margini. Chissà come sarebbe andata se fosse tornato a giocare in Serie A.