Szczesny dimentica Buffon: "È la prima volta che gioco con un portiere migliore di me"

"Per la prima volta nella mia vita ho giocato con un portiere molto più bravo di me". A dirlo è Wojciech Szczesny, reduce dal 2-0 nel Clasico di fine stagione che oltre a valere il successo in uno dei match più attesi dell'anno, ha portato in dote il secondo trionfo consecutivo in Liga. L'ex portiere della Juventus, tornato in campo nel 2024 dopo avere annunciato il ritiro dal calcio giocato, è intervenuto sulla difesa del titolo dei blaugrana, che chiudono dunque l'annata con due trofei dopo la Supercoppa di Spagna. Classe 1990, l'estremo difensore polacco ha risposto anche sulla concorrenza del classe 2001 Joan Garcia, acquistato dall'Espanyol le giugno 2025 e già oro olimpico a Parigi 2024 con la Roja, dove nel marzo scorso è stato convocato per la prima volta in carriera. Queste le parole di Szczesny, probabilmente prossimo a chiudere il proprio ciclo con la maglia del Barcellona e che in passato ha già condiviso lo spogliatoio con campioni del calibro di Gigi Buffon e Alisson Becker: "È una sensazione strana, mi riporta un po' con i piedi per terra - ha dichiarato ai microfoni di Sports Eleven - . Alisson alla Roma? Era un portiere fantastico, ma non ancora al livello che ha raggiunto in seguito. Con Joan Garcia mi è molto più facile accettare che qualcuno sia semplicemente molto più forte. Il mio compito è stato quello di supportarlo, non di giocarmi il posto con lui. La porta del Barcellona è in ottime mani".