Laporta respinge le accuse: "Florentino grottesco, il Real non vince nulla e..."

"Un modo inappropriato"

Laporta ha proseguito: "Quando parlano del Barça reagiamo con fermezza. È intervenuto Yuste qualificando quella conferenza stampa e lo condivido. Loro agiscono in un modo, dal mio punto di vista, inappropriato. A noi interessa il Barça. Il Barça è la mia vocazione e ho la forza per portare avanti questa istituzione. Siamo tornati su una strada molto positiva. Stiamo consolidando la ripresa economica, finiremo lo stadio e avremo una squadra molto competitiva.Vedo che quando hanno la barcellonite, per noi va bene così. Siamo con e per il Barça. L’anno scorso avevamo bisogno di un portiere e Deco ha portato Joan. Sta lavorando su ciò di cui abbiamo bisogno. È andato via Robert (Lewandowski, ndr), che ci ha dato una qualità sportiva e finanziaria di grande livello. Non si tratta di fare acquisti per la galleria. Abbiamo leadership di livello mondiale e cambiarle potrebbe essere un errore. Bisogna rafforzare il gruppo. Non abbiamo mai fatto acquisti per la galleria. Quello che dobbiamo fare è mantenere equilibrio e serenità. Ai tifosi del Barça piacerà ciò che deciderà Deco. Non perché ora siamo nella regola 1:1 andremo a spendere senza limiti", ha concluso Laporta.