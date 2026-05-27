Vinicius si toglie dal mercato: "Real a vita, il presidente mi adora". E su Mbappé...

Vinicius Junior blinda il suo futuro al Real Madrid e spegne le voci di mercato. Secondo le sue ultime dichiarazioni riportate da "Mundo Deportivo", il numero sette dei blancos ha parlato dell'ultima deludente stagione e del suo legame con il club, allontanando ogni ipotesi di partenza in questa sessione di calciomercato. Ma non solo, ha poi analizzato i temi caldi che ruotano attorno all'ambiente madrileno, a partire dal rapporto con il presidente Florentino Perez e con il compagno di squadra Kylian Mbappé.

Le parole di Vinicius

"Non ho fretta di rinnovare il mio contratto - ha detto il brasiliano - Il Real Madrid è tranquillo e lo sono anche io. Non mi sono mai immaginato lontano da qui. Voglio restare al Real per il resto della mia vita". Ora per il brasiliano ci sarà il Mondiale sotto la guida di Ancelotti, l'allenatore che lo ha reso grande nel Real di Florentino: "Il presidente e i tifosi mi adorano". Infine il suo rapporto con la stella francese: "Con Mbappé ho sempre avuto un buon rapporto, dentro e fuori dal campo. E' una brava persona, mi difende sempre nelle interviste o in campo, come accaduto contro il Benfica, e anche io lo difenderei. E' un giocatore leggendario che segnerà un'era al Real Madrid".