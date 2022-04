Sport: "Lewandowski è a un passo dal Barcellona"

L'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski sarebbe ormai molto vicino vestire la maglia del Barcellona a partire dalla prossima estate. Secondo quanto riportato da Sport , l'agente del bomber polacco Pini Zahavi avrebbe avuto due incontri molto positivi con la dirigenza catalana. Il suo contratto con i bavaresi scade nel 2023 , ma i dialoghi sarebbero in una fase di stallo, questo perché il 34enne vuole un rinnovo di tre anni, mentre il Bayern sarebbe disposto a prolungare per un massimo di altri due anni. Il Barça , invece, parrebbe disposto a soddisfare le sue richieste, e inoltre la destinazione sarebbe gradita al giocatore e Laporta parrebbe desideroso di piazzare un grande colpo durante la prossima sessione di calciomercato. L'attaccante ex Borussia Dortmund sarebbe ormai diventato l' obiettivo principale dei blaugrana per rinforzare l'attacco.

Salah sarebbe vicino a rinnovare col Liverpool

Lewandowski sarebbe diventato l'opzione principale per rinforzare il reparto offensivo perché le piste che portano a Salah e Haaland si sarebbero "raffreddate": su quest'ultimo ci sarebbe il forte interesse sia del Real Madrid che del Manchester City, mentre l'egiziano parrebbe essere molto vicino al rinnovo con il Liverpool. Per quel che riguarda l'attaccante dei tedeschi, l'unica preoccupazione del Barcellona sarebbe una nuova offerta che il Bayern avrebbe fatto recapitare al giocatore, un'offerta che sarebbe al rialzo e che potrebbe cambiare le carte in tavola. Ma se i dialoghi non sbloccano prima dell'estate, allora è probabile che i campioni di Germania cercheranno di venderlo per non rischiare di perderlo a zero tra un anno.