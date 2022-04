Sport: "Lewandowski dice si al Barcellona"

Il Barcellona avrebbe ottenuto il si di Robert Lewandowski al trasferimento in Catalogna. Secondo quanto riferito da Sport, l'attaccante polacco vorrebbe lasciare il Bayern Monaco e la sua destinazione preferita sarebbero proprio i blaugrana. Il contratto del bomber con i bavaresi scade tra un anno, ma i dialoghi per il rinnovo si sarebbero interrotti da tempo. Il giocatore, infatti, non avrebbe gradito l'offerta propostagli dai tedeschi: rinnovo si, ma solo per un altro anno. La chiave, infatti, parrebbe essere proprio questa: i catalani sarebbero disposti a offrirgli un contratto di più due anni, come piacerebbe al 34enne ex Borussia Dortmund. Laporta vorrebbe mettere a segno un grande colpo nel prossimo mercato e Lewandowski sarebbe l'opzione più fattibile, perché su Haaland ci sarebbero anche Real Madrid e Manchester City.