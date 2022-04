Sport: "Dembélé, l'agente è a Barcellona per discutere del suo futuro"

Secondo quanto riferito da Sport , Moussa Sissoko - agente di Ousmane Dembelé - sarebbe a Barcellona per discutere del futuro del suo assistito con i dirigenti del club catalano. Infatti, il contratto del francese scade a giugno, i blaugrana vorrebbero strappare anche il suo sì al rinnovo del contratto dopo aver ottenuto quelli di Sergi Roberto e di Araujo , ma a patto che si abbassasse l'ingaggio, cosa che il francese non parrebbe disposto a fare. La sua vicenda tiene banco da molto all'interno del mondo- Barça : il giocatore, a Natale , pare che abbia rifiutato l'offerta di rinnova propostagli dal presidente del Barcellona Laporta , cosa che lo avrebbe fatto finire fuori rosa.

Ma ora le cose sarebbero cambiate, in quanto il francese è uno dei titolarissimi di Xavi, e questa cosa avrebbero favorito una ripresa dei contatti tra la società e l'agente. Comunque sia, visti i prezzi dei migliori attaccanti in Europa, far rinnovare Dembelé parrebbe essere la cosa più conveniente per il Barcellona. Novità sono attese nelle prossime ore. Il giocatore piacerebbe a tante big europee, su tutte il Psg ma anche alla Juventus.