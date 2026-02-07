Superlega, il Barcellona si ritira dal progetto: è ufficiale. Resta solo il Real Madrid

La Superlega europea perde un altro pezzo, forse quello decisivo. Dopo anni di resistenze, ripensamenti e battaglie legali, anche il Barcellona ha deciso di tirarsi fuori dal progetto che nel 2021 aveva scosso dalle fondamenta il calcio continentale. Una scelta che segna, di fatto, l’ennesima frenata per l’idea di una competizione alternativa alla Champions League e che lascia il Real Madrid come unico grande club ancora formalmente coinvolto. Era la primavera del 2021 quando dodici società d’élite, tra cui Juventus, Inter e Milan, annunciarono la nascita di una nuova competizione privata, pensata per garantire stabilità economica e ricavi certi ai top club europei. La reazione di tifosi, istituzioni e federazioni fu però immediata e durissima. Nel giro di poche settimane, quasi tutte le squadre fecero marcia indietro.