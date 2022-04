Real Madrid-Espanyol, Marcelo può entrare nella storia dei blancos

Il terzino sinistro del Real Madrid Marcelo si prepara a entrare nella storia del club. Se la squadra di Carlo Ancelotti riuscisse a conquistare almeno un punto contro l' Espanyol quest'oggi vincerebbe il campionato, e il brasiliano diventerebbe il giocatore con più titoli vinti nella storia del club madrileno, superando una leggenda come Francisco Gento . Entrambi, in questo momento, sono appaiati a quota 23 , ma Marcelo ha l'opportunità di portare a casa il 24esimo titolo da quando veste la maglia del club spagnolo. Il giocatore, tra l'altro, oggi avrà anche la fascia di capitano.

Ha vinto 4 Champions League

Questa Liga potrebbe anche non essere l'ultimo trofeo conquistato con la maglia del Real Madrid (va in scadenza a giugno, ma difficilmente rinnoverà): può vincere anche la Champions League, dove i blancos - mercoledì - sono chiamati a ribaltare il 4-3 a favore del Manchester City nella semifinale d'andata giocata martedì scorso all'Etihad. Il suo primo trofeo conquistato è proprio una Liga (2007) e può chiudere la sua straordinaria parentesi blanca sempre con un'altra Liga. Questi i titoli vinti da Marcelo con il Real: 5 Liga, 5 Supercoppe di Spagna, 4 Champions League, 4 Mondiali per Club, 3 Supercoppe Europee e 2 Coppe del Re.