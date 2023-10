Bellingham show nel Clasico, Haaland lo celebra così sui social

Il Real Madrid vince il primo Clasico stagionale grazie alla doppietta di Jude Bellingham protagonista assoluto ancora una volta. Dopo l'iniziale vantaggio di Gundogan, in gol dopo appena 6', i blaugrana sono andati più volte a un passo dal raddoppio. Nel secondo tempo si prende la scena il talento inglese, principale candidato per il Golden Boy di Tuttosport. Al 68' pareggia i conti con un siluro da fuori area, poi il gol del vantaggio al 92' da rapace d'area. I Blancos con questa vittoria agganciano il Girona in testa alla classifica a 28 punti, mentre il Barça, alla prima sconfitta stagionale, resta a 24 punti.