Vinicius, niente Arabia e Psg: vuole il rinnovo con il Real Madrid

In casa Real Madrid , oltre al futuro di Ancelotti , a tenere banco è anche quello di Vinicius Jr . Il brasiliano è stato avvicinato nei mesi scorsi da offerte faraoniche dall'Arabia Saudita, ma la sua volontà sembra essere chiara e decisa. L'attaccante ha ancora tanta voglia di dimostrare le sue qualità in Europa e in una delle squadre più blasonate al mondo, dove è cresciuto e ha vinto tantissimi trofei. Nonostante sia invischiato in qualche situazione non proprio positiva, come la violazione del codice etico della FIFA per l'acquisto di altri club, è sempre più intenzionato a continuare il suo percorso a Madrid.

Vinicius, i dettagli del rinnovo

Secondo quanto riportato da Manu Carreño nel programma El Larguero di Cadena SER, Vinicius Jr. avrebbe deciso di proseguire la propria avventura al Real Madrid, rifiutando le ricche offerte provenienti dall'Arabia Saudita oltre alle voci di un pre contratto già firmato con il Psg circolate a dicembre scorso. L'esterno brasiliano, ormai punto fermo dell’attacco madridista, è pronto a siglare il prolungamento del contratto che verrà annunciato ufficialmente al termine della stagione in corso. Nonostante le proposte arrivate dal Medio Oriente, con cifre da capogiro, l’attaccante non ha mai seriamente preso in considerazione l’idea di lasciare la Spagna. A luglio compirà 25 anni e ha fatto sapere di voler restare nella capitale spagnola, diventando uno dei simboli del nuovo corso del club. Attualmente legato al Real Madrid fino al 2027, Vinicius punta ad estendere l'accordo per ulteriori due o tre stagioni, confermando così la propria volontà di rimanere protagonista in Europa.

L’interesse dei club sauditi aveva sollevato qualche interrogativo sul futuro del numero 7 dei blancos, soprattutto considerando le recenti partenze di altre stelle del calcio mondiale verso la Saudi Pro League. Tuttavia, la possibilità di una breve esperienza esotica sembra ormai definitivamente scartata. Arrivato a Madrid nel 2018 come uno dei talenti più promettenti del Flamengo, Vinicius ha attraversato un percorso di crescita costante, passando dal Castilla alla prima squadra fino a diventare una pedina insostituibile nello scacchiere di Ancelotti. Il suo palmarès con la camiseta blanca è già ricchissimo: 14 trofei conquistati, tra cui due Champions League, tre titoli di Liga, una Coppa del Re, due Mondiali per club e altri successi internazionali. Il rinnovo rappresenta non solo un segnale di continuità per il club, ma anche una dichiarazione d’intenti da parte di un giocatore che vuole scrivere ancora molte pagine della storia madridista.