Rudiger fuori di testa, insulti e borracce verso l'arbitro di Barcellona-Real: scene allucinanti

Strasichi e polemiche. Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid , nella finale di Coppa del Re , è stato seguito da una serie di situazioni particolari a partire dalla designazione, da parte della federazione, dell'arbitro De Burgos . La Tv dei blancos ha voluto sottolineare in modo negativo la decisione e ha pubblicato un video in cui c'erano tutti gli errori del direttore di gara a sfavore delle merengues con il conseguente comunicato del cub a chiedere un cambio in vista della gara. Alla fine tutto è rimasto invariato, ma anche nel corso della gara, vinta dai blaugrana nei tempi supplementari con un gol di Koundé , ha visto l'ira di alcuni giocatori del Real Madrid, su tutti Rudiger , scagliarsi verso il fischietto con veemenza. I momenti più alti di tensione ci sono stati nel recupero del secondo tempo supplementare.

La follia di Rudiger

Caos negli ultimi minuti della finale di Coppa del Re. Dopo il gol decisivo dei blaugrana nel finale di gara, la tensione è salita alle stelle e ha raggiunto l’apice nei minuti di recupero, quando l’arbitro De Burgos ha fischiato un fallo in attacco a Kylian Mbappé per un contatto con Eric Garcia. Una decisione che ha fatto infuriare la panchina del Real Madrid e, in particolare, Antonio Rudiger. Il difensore tedesco ha completamente perso il controllo: ha lanciato in campo una borsa del ghiaccio, nel tentativo, secondo quanto si vede in un video circolato sui social, di colpire l’arbitro. Poi ha iniziato a insultarlo in tedesco con bruttissimi epiteti come "aborto" o "figlio di pu***na". Il gesto, chiaramente intenzionale, non è sfuggito al quarto uomo, che ha immediatamente segnalato l’episodio a Burgos. Il direttore di gara non ha esitato: si è diretto verso la panchina madridista ed ha estratto il cartellino rosso nei confronti di Rudiger.