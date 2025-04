Barcellona-Real, tra polemiche e incassi top. E gli arbitri spagnoli...

Coppa del Re e Coppa Italia: la differenza d'incasso

Dalle polemiche al campo: il Barcellona ha ancora la possibilità di arrivare al Triplete. Primo in Liga, in finale di Coppa e in semifinale di Champions contro l'Inter (visibile in chiaro). Per il Real la sfida di stasera potrebbe rivelarsi fondamentale, essendo fuori dall'Europa e con il primo posto in campionato dei blaugrana distante 4 punti. Ma quanto vale, in termini economici, la Coppa del Re? Come rivelato da Palco23 la manifestazione, giunta alla sua 121esima edizione, garantirà un incasso di 1.2 milioni di euro alla squadra vincitrice, mentre all'altra finalista circa 1 milione. Tutte le squadre partecipanti invece ricevono, per aver preso parte alla competizione, 660.000 euro.

Qual è la differenza tra la Coppa del Re e la Coppa Italia dal punto di vista degli incassi? La competizione tricolore garantisce 400.000 euro per il raggiungimento degli ottavi di finale, 800.000 euro per i quarti, 1.5 milioni per la semifinale. La finalista perdente riceve 1.9 milioni, mentre chi vince porta a casa ben 4.4 milioni. Complessivamente dunque Milan e Bologna, che hanno raggiunto la finale di quest'anno, potranno ricevere in totale 7.1 milioni o 4.6 milioni, in base a chi vincerà e a chi no.