Il Benfica conferma: il Real pagherà 15 milioni per Mourinho. Lo Special One a Valdebebas: c’è la data

Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Tra poco più di un mese i sostenitori del Real Madrid potranno rivedere José Mourinho alla guida della squadra, in quello che si preannuncia come uno dei ritorni più attesi degli ultimi anni. Il tecnico portoghese è già al lavoro per programmare la nuova avventura in Spagna e ha fissato la data del primo appuntamento con il gruppo. Intanto, prendono forma anche le strategie sportive e societarie del nuovo corso madridista.
Mourinho fissa la data del ritorno a Valdebebas
La seconda esperienza di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid partirà ufficialmente il 13 luglio presso il centro sportivo di Valdebebas. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, sarebbe stato lo stesso allenatore a comunicare ai giocatori il giorno del primo allenamento stagionale. Il portoghese è arrivato a Madrid nelle scorse ore per avviare concretamente il nuovo progetto tecnico. Durante la sua visita ha incontrato José Ángel Sánchez, direttore generale del club, e Juni Calafat, responsabile dell'area scouting.
Al vertice ha preso parte anche Jorge Mendes, storico agente dell'allenatore. L'incontro è servito a delineare le basi del futuro sportivo e contrattuale della squadra, e potrà contare su due rinforzi ufficiosi come Dumfries e Konaté. Mourinho avrà ora diverse settimane a disposizione per organizzare nel dettaglio il lavoro in vista dell'inizio della stagione.
Il Benfica saluta Mourinho con un comunicato ufficiale
Parallelamente ai preparativi del Real Madrid, è arrivata anche la conferma ufficiale della separazione tra Mourinho e il Benfica. Il club portoghese ha annunciato la conclusione del rapporto con il tecnico attraverso una nota diffusa sui propri canali. "Il Real Madrid ha ufficializzato l'offerta di 15 milioni per il tecnico. Grazie Josè" ha scritto la società lusitana, sancendo di fatto il passaggio dell'allenatore verso la capitale spagnola. Il comunicato ha posto fine alle ultime indiscrezioni sul futuro dell'ex tecnico portoghese. Con l'addio formalizzato, Mourinho può concentrarsi esclusivamente sulla nuova sfida madridista. A Valdebebas inizierà così la pianificazione del suo secondo mandato alla guida dei Blancos. Un ritorno, dopo 13 anni, che accende l'entusiasmo della tifoseria e alimenta grandi aspettative per il futuro.
Il saluto dello Special One al club portoghese
Sui suoi canali social, José Mourinho ha voluto scrivere un messaggio per salutare il Benfica: "Ringrazio il presidente Rui Costa per l'opportunità che mi è stata concessa di lavorare al servizio del Benfica. Rappresentare questo club è stato un onore e un privilegio. Rivolgo inoltre un ringraziamento a tutti i professionisti del Benfica Campus, la cui professionalità, dedizione e competenza sono state esemplari. Ai giocatori con cui ho avuto il piacere di lavorare, rivolgo un sincero ringraziamento e i miei migliori auguri di successo personale e professionale. Porto con me la convinzione che, più che un momento, abbiamo creato un legame duraturo. Mio giocatore un giorno, mio giocatore per sempre".
Benfica, scelto l'allenatore per il dopo Mourinho
Marco Silva è stato indicato come il successore di José Mourinho sulla panchina del Benfica. Il club portoghese ha reso noto di aver concluso l’intesa con il tecnico per un nuovo incarico. Nel comunicato ufficiale si legge che si è “raggiunto un accordo con Marco Silva per la stipula di un contratto di lavoro valido per due stagioni, estendibile fino al 2028/29”. Dopo cinque anni alla guida del Fulham, l’allenatore 48enne è quindi pronto a rientrare in patria. In Portogallo ha già maturato esperienza con Estoril Praia e Sporting Lisbona. Successivamente ha proseguito la carriera all’estero allenando Olympiakos, Hull City, Watford ed Everton.
Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Tra poco più di un mese i sostenitori del Real Madrid potranno rivedere José Mourinho alla guida della squadra, in quello che si preannuncia come uno dei ritorni più attesi degli ultimi anni. Il tecnico portoghese è già al lavoro per programmare la nuova avventura in Spagna e ha fissato la data del primo appuntamento con il gruppo. Intanto, prendono forma anche le strategie sportive e societarie del nuovo corso madridista.
Mourinho fissa la data del ritorno a Valdebebas
La seconda esperienza di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid partirà ufficialmente il 13 luglio presso il centro sportivo di Valdebebas. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, sarebbe stato lo stesso allenatore a comunicare ai giocatori il giorno del primo allenamento stagionale. Il portoghese è arrivato a Madrid nelle scorse ore per avviare concretamente il nuovo progetto tecnico. Durante la sua visita ha incontrato José Ángel Sánchez, direttore generale del club, e Juni Calafat, responsabile dell'area scouting.
Al vertice ha preso parte anche Jorge Mendes, storico agente dell'allenatore. L'incontro è servito a delineare le basi del futuro sportivo e contrattuale della squadra, e potrà contare su due rinforzi ufficiosi come Dumfries e Konaté. Mourinho avrà ora diverse settimane a disposizione per organizzare nel dettaglio il lavoro in vista dell'inizio della stagione.
Il Benfica saluta Mourinho con un comunicato ufficiale
Parallelamente ai preparativi del Real Madrid, è arrivata anche la conferma ufficiale della separazione tra Mourinho e il Benfica. Il club portoghese ha annunciato la conclusione del rapporto con il tecnico attraverso una nota diffusa sui propri canali. "Il Real Madrid ha ufficializzato l'offerta di 15 milioni per il tecnico. Grazie Josè" ha scritto la società lusitana, sancendo di fatto il passaggio dell'allenatore verso la capitale spagnola. Il comunicato ha posto fine alle ultime indiscrezioni sul futuro dell'ex tecnico portoghese. Con l'addio formalizzato, Mourinho può concentrarsi esclusivamente sulla nuova sfida madridista. A Valdebebas inizierà così la pianificazione del suo secondo mandato alla guida dei Blancos. Un ritorno, dopo 13 anni, che accende l'entusiasmo della tifoseria e alimenta grandi aspettative per il futuro.