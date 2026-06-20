Olise, il comunicato Real: messaggio chiaro al Bayern da parte di Florentino Perez

Che Michael Olise sia una sogno per il Real Madrid non è una novità. L'esterno offensivo è ormai una stella assoluta, sia col Bayern Monaco che con la Francia . Anche nell'esordio della Nazionale di Didier Deschamps al Mondiale, il ventiquattrenne è stato uno dei migliori , decisivo con l'assist che ha permesso a Kylian Mbappé di sbloccare la gara contro il Senegal. Florentino Perez lo ha messo nel mirino e sarebbe pronto a fare un'offerta monstre , ma i bavaresi non hanno nessuna intenzione di privarsene e puntano al rinnovo di contratto . I rumors sono stati tanti e il Real Madrid ha deciso di diramare un comunicato ufficiale.

Real su Olise: il comunicato

Non ci sono stati contatti diretti e indiretti con Michael Olise o i suoi rappresentanti. Così il club spagnolo ha voluto fare chiarezza e rispondere alle tante voci di mercato circolate negli ultimi giorni: "Di fronte alle informazioni apparse su diversi mezzi di comunicazione riguardo a un presunto interesse del nostro club per il giocatore del Bayern Monaco Michael Olise, il Real Madrid desidera precisare di non aver avuto alcun contatto, né diretto né indiretto, con il suddetto calciatore, i suoi rappresentanti o persone del suo entourage".

Inoltre, per il rispetto reciproco e per la fiducia tra le due squadre, i blancos hanno anche confermato di non parlare con un tesserato di un'altra società senza autorizzazione: "Il Real Madrid desidera inoltre sottolineare l’eccellente rapporto istituzionale che mantiene con il Bayern Monaco, con il quale condivide una lunga storia di rispetto reciproco, collaborazione e ammirazione, e si rammarica per la diffusione di speculazioni che non corrispondono alla realtà. Entrambi i club hanno sempre mantenuto una relazione basata sulla fiducia e sul rispetto reciproco, che si riflette, tra gli altri aspetti, nella convinzione condivisa che qualsiasi eventuale interesse per un giocatore appartenente all’altro club debba essere trattato innanzitutto tra le due società stesse, in conformità ai principi di lealtà istituzionale che hanno storicamente caratterizzato i rapporti tra il Bayern Monaco e il Real Madrid".

Le ultime

Il comunicato del Real Madrid, comunque, non chiuderebbe del tutto le porte a un possibile affondo per Michael Olise. Il francese è uno dei profili che piacciono a José Mourinho per l'attacco, l'ennesimo Galactico che Florentino Perez potrebbe provare a portare a Valdebebas per tornare a vincere in Spagna e in Europa. Per arrivare a lui servirà un'offerta irrinunciabile. Il Bayer Monaco, però, punta a blindarlo: è pronto un aumento dello stipendio da 15 a 25 milioni. Smentite di rito a parte, sarà un'estate infuocata sull'asse Madrid-Monaco di Baviera.