"Olise il grande sogno": il Real potrebbe fare un'offerta pazzesca al Bayern, l’indiscrezione dalla Spagna

"Presenteremo un'offerta da 150 milioni per un giocatore che ha giocato la Champions League". Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, lo aveva annunciato senza però rivelarne il nome. L'attenzione si era spostata su Julián Álvarez dell'Atlético Madrid , alimentando speculazioni e dibattiti. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, quella pista sarebbe stata soltanto una strategia per interferire nei piani del Barcellona . Il vero obiettivo del club madridista sarebbe infatti Olise del Bayern Monaco .

Olise, il profilo ideale per il nuovo Real Madrid

Michael Olise è considerato uno dei protagonisti assoluti dell'ultima stagione europea e rappresenta un profilo che risponde perfettamente alle esigenze tecniche del Real Madrid. L'esterno offensivo francese si è messo in luce nel tridente del Bayern insieme a Harry Kane e Luis Díaz, attirando l'interesse dei principali club del continente. La sua capacità di giocare sulla fascia destra, ruolo in cui il Real cerca rinforzi di alto livello, lo rende particolarmente appetibile. A questo si aggiunge il forte legame con Mbappé, con cui ha già mostrato un'intesa eccellente nella nazionale francese al Mondiale contro il Senegal. La dirigenza blanca vede inoltre in Olise un giocatore capace di garantire qualità, personalità e prospettive di crescita. Caratteristiche che potrebbero contribuire a rafforzare l'immagine e la competitività del club nei prossimi anni. Per questo motivo il suo nome è in cima alla lista dei desideri madridisti.

Bayern irremovibile, ma i blancos ci provano

Convincere il Bayern Monaco a privarsi di Olise non sarà però semplice. Il club tedesco è storicamente poco incline a cedere i propri talenti più importanti e ha già inviato messaggi chiari al Real Madrid. Il presidente Hainer ha infatti dichiarato che eventuali offerte non cambierebbero facilmente la posizione della società bavarese. Nonostante ciò, a Madrid sarebbero pronti ad aumentare sensibilmente l'investimento inizialmente ipotizzato. Secondo le indiscrezioni, il Real potrebbe arrivare a superare i 200 milioni di euro, con un tetto massimo vicino ai 220 milioni. Un'operazione di enorme portata economica che dimostra quanto il club creda nelle qualità del giocatore. A favore dell'affare c'è anche il sostegno di Mbappé, che ha elogiato pubblicamente il compagno di nazionale. L'attaccante francese ha sottolineato la visione di gioco e la capacità di Olise di trovare sempre la soluzione giusta, qualità che potrebbero rendere la coppia una delle più pericolose d'Europa.

Real, interesse anche per Enzo Fernandez

Non solo Olise, però, perché il Real Madrid è molto attivo sul mercato avendo ufficializzato già tre nuovi innesti: Cucurella, Konate e Bernardo Silva, oltre ad aver chiuso per Dumfries dall'Inter. Insomma, diversi arrivi importanti che non sono destinati a essere gli ultimi. Florentino Perez vuole regalare anche un altro rinforzo importante a Mourinho e continua a rimanere viva anche la pista che conduce a Enzo Fernandez. Il centrocampista argentino del Chelsea è da tempo accostato ai blancos e il suo gradimento nei confronti del Real Madrid è noto. Rispetto all'eventuale assalto a Olise, quella per l'argentino viene considerata un'operazione meno complicata, sebbene comunque molto onerosa dal punto di vista economico.