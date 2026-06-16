Mbappé eurogol e doppietta, la Francia non sbaglia l'esordio Mondiale. Il Senegal dura solo un tempo

EAST RUTHERFORD (Stati Uniti) - Si alza il sipario anche sul gruppo I della Coppa del Mondo con la Francia che non tradisce le attese vincendo il suo match inaugurale contro il Senegal per 3-1. La corazzata francese soffre nella prima frazione, poi cambia marcia e con uno stellare Mbappé (diventato il miglior marcatore della storia della nazionale francese sorpassando a quota 58 l'ex Milan Olivier Giroud) e Barcola porta a casa l'incontro e tre punti importanti in attesa di Norvegia-Iraq. Per Deschamps è buona la prima al quarto Mondiale sulla panchina dei Bleus, i Leoni di Thiaw si rammaricano invece delle chance sciupate nella prima frazione e non riescono a ripetere lo scherzetto fatto nel 2002 ai transalpini in Corea e Giappone. Unica nota positiva il gol del classe 2008, scuola Psg, Mbaye .

Primo tempo tutto del Senegal

La Francia prova ad innescare due volte Mbappé in apertura, ma la difesa senegalese è attenta sulla star del Real Madrid. Gli uomini di Thiaw coprono bene gli spazi e provano a colpire in contropiede, sfiorando al 25' il gol con Nicolas Jackson: destro che colpisce il palo e sbatte sul tacco di Maignan per poi finire sul fondo. Alla mezz'ora sono ancora i Leoni a provarci, questa volta con Sarr che calcia troppo centrale tra le braccia di Maignan. Stesso esito tocca alla conclusione di Mané al 40' con il portiere del Milan che blocca senza problemi. La nazionale africana chiude senza subire un vero e proprio pericolo, anzi, allo scadere della prima frazione è Sarr a divorarsi la palla del possibile vantaggio.

Mbappé show: vince la Francia

La ripresa inizia con il primo tentativo Bleus, Douè dal limite manda di poco sul fondo. Si accendono gli uomini di Deschamps e solo un super Mendy riesce a salvare il Senegal proteggendo la porta a tu per tu con Olise prima e Mbappé poi. Al 59' l'episodio: Mbappé entra in area dalla destra e viene steso da Mané, il Var richiama il direttore di gara iraniano Faghani al monitor e dopo la revisione decide di confermare la scelta di campo concedendo solamente la rimessa dal fondo e scatenando le proteste transalpine. Prosegue il forcing francese e al 66' si stappa l'incontro: Olise taglia la difesa del Senegal con un assist magico per Mbappé che questa volta non perdona Mendy per l'1-0. Il Senegal prova a reagire, ma Deschamps ha armi importanti anche in panchina e all'82' l'appena entrato in campo Barcola punisce con un tocco sotto Mendy, gestendo perfettamente il filtrante di Rabiot. Nel recupero l'orgoglio senegalese permette di riaprire i giochi, il classe 2008 Mbaye sorprende Maignan per il 2-1, ma è solo un'illusione. Passano solo 60 secondi e Mbappé illumina con una bordata dai 30 metri che si infila sotto l'incrocio per il 3-1 finale e il suo gol numero 14 nella storia dei Mondiali, a -2 dal primato di Klose.