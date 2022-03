Il Lilla ha la testa al Chelsea: solo 0-0 con il Saint-Étienne

LILLA - Il Lilla è già con la testa al Chelsea e stecca la gara di Ligue 1, valida per la 28esima giornata, contro il Saint-Étienne. Solo 0-0 in casa, un punto che serve più alla squadra di Dupraz, ora a 26 e a +2 sulla zona retrocessione, che a quella di Gourvennec, che sale sì a 43 punti ma rimane alle porte della zona europea. Il Lilla mercoledì prossimo avrà la sfida di ritorno contro i Blues negli ottavi di Champions League (andata terminata 2-0 per i londinesi), servirà una rimonta storica per centrare una qualificazione che appare molto complicata. E forse dovrà farlo senza Renato Sanches, uscito dopo 20' per un infortunio muscolare e quindi da valutare.