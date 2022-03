Lille, Renato Sanches ko: tegola in vista del Chelsea

LILLE (FRANCIA) - Tegola in casa Lille in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Chelsea, in cui i francesi dovranno provare a ribaltare il 2-0 incassato nel primo round allo 'Stamford Bridge'. Una sfida che quasi certamente dovrà saltare Renato Sanches, infortunatosi nel match di Ligue 1 pareggiato 0-0 contro il St. Etienne. Il 24enne centrocampista portoghese nel mirino della Juventus è stato costretto a lasciare il campo al 25' dopo essersi fermato durante uno scatto, dolorante a una coscia e sostituito da Onana, e non sarà probabilmente disponibile contro i londinesi a loro volta alle prese con il momento difficile dovuto alle sanzioni stabilite dal governo inglese nei confronti del patron russo Abramovich e del club.