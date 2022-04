Psg, Leonardo: "Dualismo Navas-Donnarumma? Situazione chiara"

PARIGI (FRANCIA) - Il Psg si laurea campione di Francia per la decima volta nella sua storia con quattro giornate d'anticipo. Alla formazione di Pochettino è bastato il pareggio per 1-1 contro il Lens per cucire la prima stella sulle proprie maglie. Dopo lo stop nella scorsa stagione, dove ha trionfare è stato il Lilla, il club di Al-Khelaïfi, almeno in patria, è tornato a dominare. Al triplice fischio del match della 34ª giornata di Ligue 1, dopo la festa in campo, il ds Leonardo ha espresso tutta la propria felicità: ""Diventiamo il club più titolato di Francia insieme al Saint-Etienne e non è poco, ci tenevamo molto. Ne siamo veramente onorati". Sulla rete decisiva della Pulce: "Il gol è bellissimo, proprio alla Messi, al momento giusto, diventa il gol decisivo di questo campionato. Stiamo parlando di un giocatore che non ha bisogno di tante spiegazioni, Messi è Messi".

A proposito della spaccatura tra squadra e tifoseria dopo la delusione per l'eliminazione in Champions League commenta: "È un po' surreale, difficile, anche se vorrei rimarcare che tutte le manifestazioni che hanno fatto i tifosi sono state tutte senza violenza. È vero che vivere un ambiente diviso allo stadio è tutto il contrario di quello che uno vorrebbe, sarebbe bello condividere questa grande gioia tra i tifosi e la squadra. Purtroppo dopo la sconfitta con il Real Madrid c'è stata una sofferenza generale che ha portato a questa situazione. Questa divisione non è stata solo oggi, è più o meno da un mese che il clima è simile. I tifosi hanno preso una posizione, penso che queste cose vadano capite profondamente, per comprendere esattamente le motivazioni. Ciò che noi vogliamo è un clima opposto a questo". Tornando a quel maledetto secondo tempo del Bernabeu: "Sia nella partita di andata che nel primo tempo a Madrid abbiamo avuto veramente il controllo del match. Bisogna capire perché dopo l'1-1, quando era il momento di gestire, siamo entrati invece in una spirale negativa con due gol in 15 minuti che hanno determinato la nostra eliminazione. Se parliamo della rosa, è ampia, abbiamo giocatori giovani e giocatori esperti, abbiamo attaccanti che fanno parte dei cinque migliori al mondo. Abbiamo tutto, quello che dobbiamo capire è perché è successa questa fatalità".

Sul dualismo tra Navas e Donnarumma: "La situazione era chiara per tutti fin dall'inizio, poteva essere più o meno difficile da gestire. È vero che avevamo un portiere che stava facendo benissimo come Navas, uno dei migliori al mondo. Donnarumma è diventato uno dei portieri più forti al mondo a 22 anni e secondo me era un'operazione da fare, anche se avevamo già un portiere del livello di Navas. È stata fatta una scelta, si è cercato di dare a entrambi una certa continuità. Forse se avessimo superato il turno questa situazione poteva essere positiva, invece per una sconfitta questa difficoltà si è evidenziata. I due giocatori sanno tutto e questa è sempre stata una situazione chiara per loro. Se c'è una soluzione che è la migliore per tutti, non avremo problemi a prendere una decisione. Il rapporto con loro è molto chiaro e diretto".

