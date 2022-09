Ligue 1, il Lorient vola al quarto posto: Lione ko 3-1

Ouattara trascina il Lorient: Lione ko

Lorient arrembante fin dalle prime battute del match: Diarra va vicino al gol già al 1' con una conclusione che non crea pericoli a Lopes. Al 6' il Lorient passa con Le Fee abile a trasformare un calcio di punizione che si insacca all'incrocio dei pali. Gli ospiti rischiano la capitolazione in più occasioni ma è Lacazette a riportare il match in parità al 28'. L'1-1 dura però solo 7 minuti: Moffi scodella il pallone alle spalle di Anthony Lopes, uscito forse con colpevole anticipo dalla sua parte. Nel secondo tempo il Lorient trova subito il gol del 3-1: lo segna Ouattara al 49' che si coordina bene in area e di prima intenzione mette in rete all'angolino basso di destra. Vittoria e quarto posto per gli arancioneri che, con questo successo, agganciano proprio l'Ol al quarto posto in classifica.