Ligue 1, Paris Saint-Germain dominante: 5-0 all'Auxerre

PARIGI (Francia) - La domenica della 15ª giornata della Ligue 1 si apre con il successo del Paris Saint-Germain contro l'Auxerre. Al Parco dei Principi di Parigi i ragazzi di Galtier si sono imposti per 5-0 conquistando il 5° successo consecutivo e andando alla pausa Mondiale in testa alla classifica con 5 punti di vantaggio sul Lens (41 a 36). Mbappé apre le marcature all'11' del primo tempo, il raddoppio arriva al 51' con il colpo di testa di Soler che poi firma l'assist al 57' per la rete dell'ex Inter Hakimi. All'81' il portoghese Renato Sanches cala il poker su assist di Ekitike che poi, due minuti più tardi su distrazione della difesa avversaria, realizza il gol del 5-0 finale.