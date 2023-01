Messi-Psg, prove di rinnovo. Galtier: "Leo è felice a Parigi"

Il titolo conquistato in Qatar ha riportato Lionel Messi al centro del mondo del pallone dopo una stagione, la sua prima a Parigi , passata piuttosto in sordina e che verrà ricordata per essere cominciata con la consegna del settimo Pallone d'Oro, il più polemico della sua carriera. Il fuoriclasse argentino, però, aveva pianificato tutto a dovere per presentarsi a Doha nelle migliori condizioni possibili e affrontare, così, al massimo delle proprie possibilità l'ultima sfida mondiale. E non c'è che dire, ha avuto ragione lui, per buona pace dei tifosi parigini che, a questo punto, invece di prendersela con lui, faranno meglio a stare dalla sua parte perché potrebbe essere proprio il fuoriclasse rosarino a portare al Parco dei Principi la prima Champions League della storia del Paris Saint Germain.

Le parole di Galtier

Di questo ne è cosciente anche Christophe Galtier che, alla vigilia della gara odierna di campionato con l'Angers, è tornato sulla possibilità che il fuoriclasse argentino possa decidere di rinnovare il proprio contratto con i parigini che scade il prossimo mese di giugno: «So che le conversazioni sono avanzate e, sebbene non sappia esattamente a che punto siamo perché di queste cose se ne occupa Luis Campos, posso dire che Leo sembra essere felice a Parigi e si sente parte del nostro progetto». E così, sebbene non sia da escludere un ritorno di fiamma con il Barcellona, come aveva annunciato lo scorso autunno la giornalista argentina Veronica Brunati, la sensazione è che il Psg possa far pendere la bilancia, a base di milioni, dalla propria parte. Tra i due litiganti, tuttavia, potrebbe essere il terzo incomodo a godere. Tutto dipenderà dalla voglia di Leo di continuare a giocare ai più alti livelli. E già, perché, per stessa ammissione del tecnico dell'Inter di Miami, Phil Neville, il club di David Beckham continua a essere interessato a lui: «Per noi il panorama non è cambiato. So che stiamo lavorando con l'obiettivo di portare in Florida i migliori calciatori e Messi è, senza dubbio, uno di loro».

Al Khelaifi a Londra

Nel frattempo, il presidente del Psg, Nasser Al Khelaifi si è fatto vedere a Londra, dove si è riunito con David Levy. Secondo quanto rivelato da Bloomberg, infatti, lo sceicco avrebbe incontrato il presidente del Tottenham per trattare la cessione di una fetta minoritaria della società. Oltre agli Spurs, il Qatar è interessato anche ad acquisire partecipazioni del Liverpool e del Manchester United. E sempre dalla capitale del Regno Unito ci arrivano le prime immagini inglesi di Joao Félix. Il “Menino” è infatti partito, ieri mattina, alla volta dello Stamford Bridge per ultimare i dettagli del suo imminente trasferimento al Chelsea che, dalla sua, verserà 11 milioni di euro nelle casse dell’Atlético Madrid, per assicurarsi il suo prestito fino a fine stagione.