Messi e Mbappé out, Neymar stecca: Psg ko contro il Monaco

Il Paris Saint Germain cade in Ligue 1. Nel match valevole per la 23esima giornata del campionato francese la squadra di Galtier viene sconfitta dal Monaco con il risultato di 3-1. I parigini, scesi in campo con Neymar ma senza gli indisponibili Mbappé e Messi e con molte riserve, forniscono una prestazione al di sotto delle aspettative nella partita che li avvicina all’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. La sconfitta non preoccupa comunque più di tanto i tifosi in ottica campionato, poichè il Psg resta capolista a +7 proprio sulla squadra di Clement.