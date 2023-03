Mbappé, il regalo a Ganago dopo Psg-Nantes che ha commosso il mondo del calcio

PARIGI (Francia) - È stata una giornata speciale, quella di ieri, per Kylian Mbappé: non solo l'importantissimo successo, maturato con il punteggio di 4-2, contro il Nantes fresco di eliminazione in Europa League per mano della Juventus, ma anche e soprattutto per il gol, l'ultimo in ordine cronologico nel tabellino. Ma il fuoriclasse ex Monaco non ha fatto parlare di sé solo per quanto avvenuto sul terreno di gioco: il gesto nei confronti di Ganago ha commosso la Francia.