Mbappé show, manita Psg all'Ajaccio: in gol Fabian Ruiz e Hakimi (espulso)

PARIGI (Francia) - Il Paris Saint-Germain travolge con un netto 5-0 l'Ajaccio e risponde al Lens secondo in classifica, riportandosi in vantaggio di sei lunghezze a sole tre giornate dal termine del campionato francese. Con Donnarumma, Verratti e Messi in campo dal 1', a prendersi la scena è il solito Mbappé, autore di una doppietta (47' e 54'). Alla serata di festa partecipano anche Fabian Ruiz al 22' e Hakimi - poi espulso al 77' - tre minuti dopo la mezz'ora. Chiude l'autogol di Youssouf al 74'. Anche gli ospiti terminano la sfida in dieci: rosso diretto a Mangani all'80'.