"Sergio Rico, nuove visite mediche: condizioni ancora gravi"

Il PSG resta col fiato sospeso per Sergio Rico Gonzalez . Il secondo portiere del club francese, che resta "ricoverato in gravi condizioni" dopo una caduta da cavallo di cui è rimasto vittima lo scorso 28 maggio, è stato "sottoposto a nuovi esami".

Sergio Rico, come sta oggi

I medici che hanno in cura Rico stanno provvedendo a ridurre gradualmente la sedazione per vedere come reagisce e sono pronti a sottoporlo a una nuova TAC. Lo riferiscono fonti mediche. "Ci aggrappiamo a qualunque cosa" aveva dichiarato lo scorso 3 giugno sua moglie Alba.