Mbappé-Psg, Parigi brucia anche per il mercato: lettera furiosa del club!

Mentre la Francia brucia per questioni politiche, razziali e di malessere sociale, a Parigi sono preoccupati anche per l'addio del simbolo del progetto del Psg. E' sempre più tesa, infatti, la situazione tra Mbappè e il Psg : le parti sono oramai giunte allo scontro totale senza troppi giri di parole, soprattutto dopo le dichiarazioni di Al-Khelaifi durante la presentazione di Luis Enrique : “Se vuole restare dovrà firmare un nuovo contratto altrimenti andrà via”.

A scatenare il tutto sarebbe bastata una lettera della punta della nazionale francese indirizzata al suo club il 12 giugno scorso in cui dichiarava la volontà di non rinnovare con il club parigino. La risposta del presidente del Psg non si è fatta attendere, dando il via allo scontro totale: "È impossibile che parta gratis".

Mbappè, la seconda lettera inviata al Psg

Mbappé avrebbe inviato il 23 giugno una seconda lettera al club con le motivazioni per cui non ha voluto esercitare la clausola unilaterale di rinnovo fino al 2025 ma il PSG ha deciso di rispondere alla punta con un'altra lettera forte e usando anche "toni offensivi". Il calciatore francese, prima della partita con la nazionale a Gibilterra aveva mostrato tutto il suo stupore per le reazioni del club parigino alla lettera inviata: "Non sapevo che una lettera potesse uccidere qualcuno".