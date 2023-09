Mbappé, la doppietta non basta al Psg: tris Nizza, Luis Enrique ko

PARIGI (Francia) - Dopo due vittorie torna ad interrompersi il cammino del Psg che al Parco dei Principi è costretto ad arrendersi al Nizza per 3-2. Prima sconfitta stagionale in Ligue 1 per Luis Enrique che nelle prime giornate è riuscito a collezionare 8 punti, subendo proprio il sorpasso in classifica dei rossoneri guidati dall'azzurro Farioli.