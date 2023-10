Psg, Luis Enrique scherza coi pochi giornalisti: "Cosa sta accadendo?"

Parola d'ordine in casa Psg: inseguire il Nizza e rispondere alla vittoria della squadra di Farioli nell'anticipo contro il Clermont. Alle ore 13 di domani, domenica 29 ottobre, la squadra di Luis Enrique sarà in campo per affrontare il Brest, distante soltanto tre punti dai parigini. Una sfida difficile soprattutto dopo le fatiche di Champions con Mbappé e compagni vittoriosi contro il Milan al Parco dei Principi . Proprio di questo ha parlato in conferenza alla vigilia il tecnico Luis Enrique, protagonista anche di un siparietto simpatico coi pochi presenti. L'allenatore, infatti, entrano nella sala si è stupito nel vedere soltanto quattro giornalisti e ha scherzato: "Che cosa sta accadendo? Pensavo che i giornalisti francesi fossero più duri di me!" (ride n.d.r.).

Brest-Psg, conferenza Luis Enrique

Luis Enrique ha parlato alla vigilia della sfida contro il Brest: "Tutte le partite sono potenziali bucce di banana, ma questa potrebbe essere particolarmente complicata a causa dell'orario del calcio d'inizio. Non abbiamo mai suonato in quel momento. Anche noi siamo lontani, quindi ci sono tutte le condizioni possibili per non essere concentrati, che è quello che vogliamo evitare. Il Brest è una squadra che difende bene e manda molti cross. È dura, soprattutto dopo una partita di Champions League. Dobbiamo stare molto attenti a questo". Sulla motivazione: "Questa è la difficoltà che abbiamo. Questo è quello che prova un allenatore con una squadra piena di internazionali. Non c'è dubbio. I tre punti che ottieni contro una squadra di alto livello sono gli stessi di quelli contro una squadra che non è così ben posizionata in classifica. Cerco di mettere in campo la migliore squadra possibile e di mandare in campo i giocatori che sono più preparati per giocare. Ho visto il campo, sarà come uno stadio inglese con i tifosi vicini al campo".

In chiusura sui signoli: "Lee Kang-In? Il ritorno di un giocatore è sempre una buona notizia. Abbiamo molte speranze in lui. Conosciamo molto bene il suo livello. E' un giocatore con qualità fisiche eccezionali e penso che possa dare il suo contributo a noi. Può giocare in diverse posizioni e per me è molto interessante. Vitinha può giocare come ala, in posizione centrale o anche davanti. Quando gioca largo, deve sapere quali posizioni assumere e altre cose di cui non parlerò pubblicamente, perché non è nel nostro interesse che le altre squadre lo sappiano. Diversi giocatori possono farlo: Ruiz, Soler, Lee, Zaïre-Emery... ma Vitinha l'ha fatto di più. Per me, questo mi dà molte opzioni". E su Goncalo Ramos: "Quello che sta facendo è quello che gli è stato chiesto di fare da noi. Abbiamo bisogno che sia un punto focale. È vero che non siamo una squadra che crossa molto, quindi potremmo non vederlo avere le sue migliori statistiche. Ma è un top player che sta facendo un lavoro spettacolare. Devo dire che con Kolo Muani e Ramos ho due giocatori di grande qualità. Ma ci sono anche Asensio, Barcola e Lee che possono giocare in quella posizione. Ho un sacco di opzioni, è meraviglioso".