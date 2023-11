“Benatia al Marsiglia con Gattuso: superata la concorrenza di un ds italiano”

Dalla Francia: "Il Marsiglia ha trattato con De Sanctis"

Pablo Longoria, numero uno dell'OM, aveva avviato una trattativa anche con Morgan De Sanctis, attuale direttore sportivo della Salernitana, ma la trattativa, secondo quanto riportato da "La Provence", non sarebbe è andata a buon fine. Negli ultimi anni Benatia, dopo il ritiro dal calcio giocato, era diventato un agente sportivo. Adesso, per lui, c'è alle porte una nuova avventura in Francia e già dalla prossima settimana potrebbe essere a Strasburgo per seguire la squadra nella tredicesima giornata di Ligue 1.