Benatia, l’ex Juve ufficiale al Marsiglia: ecco il suo ruolo in dirigenza

Un altro italiano a Marsiglia e non per la nazionalità. Il club francese ha annunciato l' ingresso nella dirigenza di Benatia , una vecchia gloria della Serie A, pronta a supportare Gattuso . Dopo l' esperienza alla Juventus , il marocchino ha concluso la sua carriera da giocatore in Turchia, nella ex squadra allenata da Pirlo e Farioli, il Karagumruk. Ora inizierà questa nuova avventura con una nuova veste: non più la divisa, ma la giacca e la cravatta. Avrà il ruolo di consulente e lavorerà a stretto contatto con il presidente Longoria e il direttore generale Tessier e il nuovo capo dello scouting della squadra professionistica Roberto Malfitano .

Benatia nuovo dirigente del Marsiglia: il comunicato

Il Marsiglia ha ufficializzato l'ingresso di Mehdi Benatia nella dirigenza del club con una nota pubblicata sul proprio sito, specificando il suo ruolo: "L'Olympique de Marseille ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Mehdi Benatia per assumere il ruolo di consulente sportivo".

Poi il comunicato prosegue: "Mehdi Benatia, ex membro dell'accademia giovanile dell'Olympique Marsiglia che ha poi giocato per alcuni dei club più prestigiosi del mondo, tra cui Bayern Monaco e Juventus FC, metterà a disposizione dell'OM la sua esperienza e la sua conoscenza del calcio moderno come fornitore di servizi. Lavorando a stretto contatto con Pablo Longoria, presidente del consiglio di amministrazione, e Stéphane Tessier, direttore generale, contribuirà allo sviluppo e all'attuazione della strategia sportiva del club, in particolare per quanto riguarda l'attrazione, la formazione e il mantenimento dei migliori talenti. Sempre con un ruolo di consulenza, si occuperà anche di scouting, in collaborazione con Roberto Malfitano". La società ha comunicato anche il nuovo tecnico della squadra B.