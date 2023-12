Fabian Ruiz fuori in barella e portato in ospedale: cosa è successo

Una giornata decisamente sopra le righe per il Psg . I parigini hanno battuto per 0-2 il Le Havre grazie al solito Mbappé , ma la partita è stata decisamente controversa. La squadra di Luis Enrique ha dovuto giocare in 10 dal 10' della prima frazione di gioco a causa dell'espulsione di Gianluigi Donnarumma , col portiere italiano autore di un intervento folle su Casimir . Ma poco prima del rosso, il Psg aveva perso per infortunio Fabian Ruiz.

Psg, Fabian Ruiz fuori in barella

Il centrocampista spagnolo, ex Napoli, si è reso protagonista all'8' di uno scontro aereo nel quale ha avuto decisamente la peggio. Sembrerebbe aver subito un colpo alla spalla ma, secondo quanto riportato da Canal+, non sarebbero da escludere ripercussioni relative al braccio o al polso. Sta di fatto che Fabian Ruiz ha abbandonato il terreno di gioco urlando dal dolore e, secondo l'AFP, si sarebbe sentito male all'esterno del rettangolo di gioco. Il centrocampista si è successivamente all'ospedale per gli accertamenti del caso. Come pubblicato in un comunicato dal Psg, "ha subito una lussazione alla spalla destra, senza frattura". Sostituito nel match contro il Le Havre da Ugarte e con Fabian Ruiz si è visto dedicare la vittoria dai compagni di squadra. Nello spogliatoio, infatti, i calciatori del Psg hanno scattato una foto con la sua maglia. Lo spagnolo, intanto, resta nei radar della Juventus, che lo ha messo nella lista dei desiderati per rinforzare il centrocampo. Da capire però, a questo punto, quali saranno i tempi di recupero per il classe 1996.