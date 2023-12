Donnarumma shock, ma ci pensa Mbappé: Le Havre ko, Psg a +4 sul Nizza

LE HAVRE (Francia) - Nonostante l'infortunio di Fabian Ruiz dopo 8' e la successiva, clamorosa espulsione rimediata da Gianluigi Donnarumma, che ha costretto il tecnico Luis Enrique a spendere la seconda slot dei cambi già al 10', ci pensa il solito Kylian Mbappé - già al 23', su assist di Dembélé - a regalare al Psg un successo fondamentale, allo Stade Océane di Le Havre. Di Vitinha, all'89', il gol della sicurezza che fissa il punteggio sul definitivo 2-0. Con questa vittoria, infatti, la formazione parigina approfitta del ko del Nizza di Farioli per allungare a +4 nella classifica di Ligue 1, con 33 punti conquistati nelle prime 14 giornate di campionato. Hakimi in campo dal 1', nella ripresa spazio per l'altro ex Inter Skriniar. Resta invece 90' in panchina il baby talento italiano Ndour.