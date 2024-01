Lee-Mbappé gol, il Psg batte il Tolosa e conquista la Supercoppa di Francia

Psg-Tolosa, la cronaca

Luis Enrique si affida a Donnarumma tra i pali e a tre vecchie conoscenze della Serie A - Hakimi, Skriniar (out al 71' per infortunio) e Marquinhos - in difesa, ma è costretto a fare a meno dell'ex Napoli Fabian Ruiz per il noto infortunio alla spalla. Il sudcoreano Lee Kang-in sblocca il risultato dopo appena 3' sfruttando al meglio l'assist di Dembélé, quindi, al 18', il Psg si salva sulla sassata dalla distanza di Suazo che si spegne sul fondo. Al 30' Barcola sfiora il raddoppio, che regala a Mbappé a un minuto dal duplice fischio, sette minuti dopo il palo del Tolosa colpito - complice una deviazione - da Dallinga. Non cambia la musica nella ripresa, con il club della Città Rosa che cerca - invano - di riaprire la sfida con Casseres e Sierro e la formazione capitolina che va a un passo dal tris con Hakimi.