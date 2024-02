Il Psg vince in rimonta, il Lens allunga sul Marsiglia di Gattuso

PARIGI (FRANCIA) - Finisce 3-1 il match del Parco dei Principi tra Psg e Lilla. Luis Enrique batte così l'altro ex Roma Paulo Fonseca e vola a quota 50 in classifica. Eppure inizia male la sfida per i padroni di casa che passano sotto al 6' per il gol di Yazici. Il gol a freddo sveglia la capolista che al 17' è già avanti grazie alla rete dell'ex Benfica Gonzalo Ramos e all'autogol di Alexsandro. Nella ripresa, a 10 dalla fine, Kolo Mouani mette in ghiaccio partita e risultato.