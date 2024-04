Nervi Psg, Donnarumma è una furia contro il 4° uomo: "Quello che dici è grave"

La panchina, un punto contro l'ultima in classifica e un diverbio nel tunnel contro il quarto uomo: la serata di Donnarumma non è stata delle migliori, a differenza della sua ottima stagione. Il Psg non è andato oltre l'1-1 contro il Clermont in un match figlio del grande distacco in Ligue 1 e dell'imminente arrivo dei quarti di Champions League contro il Barcellona. Un po' di turnover e 90 minuti di riposo per il portiere della Nazionale, che però è diventato protagonista a modo suo.

Donnarumma infuriato con il quarto uomo

Al Psg non si respira un'aria molto serena, ma non tutti pensano solo al proprio "io". I campioni vogliono sempre vincere, è una dota che li differenzia dal resto dei calciatori normali. Donnarumma fa parte di questa cerchia e per capirlo basta vedere il finale del match contro il Clermont (1-1, gol di Keita e Goncalo Ramos). Come mostrato dalle riprese di "Canal + Foot", dopo le numerose perdite di tempo degli ospiti e un recupero ritenuto molto povero, l'ex Milan ha chiesto spiegazioni all'ufficiale di gara: "Hai aggiunto appena un minuto alla fine". "Questa è la decisione" è stata la risposta del quarto uomo dopo un dialogo inizialmente molto pacato. Frase che non è piaciuta al portiere della Nazionale, che ha mimato il gesto dell'orologio. A quel punto è arrivata la replica altrettanto secca: "Hai avuto novanta minuti per vincere". E da qui è iniziato un monologo del giocatore del Psg: "Questo è grave, quello che mi dici è grave. Ti ho chiesto il perché dei quattro minuti e mi hai risposto così! Perché mi hai parlato così? Eh? Questo è grave, questo è grave. Per tutto il secondo tempo è stato così (hanno perso tempo ndr). Cosa è successo? È un vostro errore e tu mi dici questo?".