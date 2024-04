Ramos salva il Psg col fanalino di coda Clermont: social spietati con Hakimi

PARIGI (Francia) - La rete di Gonçalo Ramos a cinque minuti dal triplice fischio finale, splendidamente servito da Kylian Mbappé, in campo soltanto dal 67', salva la capolista Paris Saint-Germain dal clamoroso ko interno contro il Clermont fanalino di coda della Ligue 1. Al Parco dei Principi, infatti, il gol di Habib Keita dopo 32' non basta all'ultima della classe, che con questo pareggio sale a 21 punti, a-5 dal playout (ma con una partita in più rispetto al Lorient terz'ultimo), per imporsi contro i Campioni di Francia, che restano invece al comando della classifica a quota 63: il Brest, però, con un successo può accorciare a -9. Termina invece 1-1, con vantaggio dei padroni di casa con Frankowski al 58' e pareggio ospite con Sabbi al 78' su rigore, la sfida tra Lens e Le Havre.